По Днепру нанесли ракетный удар – мэр

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В Днепре сегодня вечером, около 20:25 прозвучал громкий взрыв. Власти города подтвердили, что это, скорее всего, ракетный удар.
Дополняется…
В Днепре сегодня вечером, около 20:25 прозвучал громкий взрыв. Власти города подтвердили, что это, скорее всего, ракетный удар.
Дополняется…
Старший лейтенант Усов Павел - командир танкового подразделения. Ранее защищал Луганщину и Донбасс, а с началом полномасштабного вторжения России в Украину стал на защиту Киевщины. Погиб в танковом бою, успев уничтожить несколько единиц вражеской техники. Герой Украины. Посмертно.Герої не вмирають!