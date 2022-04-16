Спасибо технологиям: житель Гостомеля отследил, куда оккупант вывез его наушники

В данный момент гаджет находится в селе Белгородской области на территории России

Оккупанты занимались мародерством / Коллаж "Сегодня"

Украинец нашел свои беспроводные наушники, которые у него украли российские военные из дома в Гостомеле. Благодаря технологиям мужчина увидел их в селе Кукуевское Белгородской область.

Об этом сообщил владелец наушников Виталий Семенец.

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"Благодаря технологиям я знаю, куда рашисты спи**или мои наушники из дома из Гостомеля", – говорится в сообщении.

Комментарии людей

Под фото украинцы пишут, что они возмущены такими поступками российских военных.

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- "Господи, вот куда оно будет включать их? Наверное, и не знает, что это".

- "Еще одна "трогательная история, как папа привез домой сувениры из Украины"".

- "Была бы функция дистанционного взрыва, чтобы голову разорвало".

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- "Наводкой ракету по наушникам х**к".

Зверства российских оккупантов под Киевом

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