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Россия не может воевать против ВСУ, поэтому бомбит мирных жителей – обращение Арестовича

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17 марта, 13:50
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Арестович рассказал, какая ситуация на фронте в 22-й день войны и какие потери несут оккупанты – главное из брифинга
Арестович объяснил, почему оккупанты бомбят мирных жителей
Арестович объяснил, почему оккупанты бомбят мирных жителей / Фото: Коллаж: Сегодня

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что оккупанты не в состоянии воевать против наших защитников, поэтому терроризируют местных жителей и бомбят мирные объекты.

Об этом он сказал во время брифинга 17 марта.

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Главное из обращения Арестовича:

  • ВСУ уничтожили командный пункт армии РФ. Это означает возможную смерть нескольких российских генералов.
  • Уничтожены 10 российских воздушных целей – как минимум пять самолетов, два вертолета, беспилотник и несколько крылатых ракет.
  • Оккупанты не в состоянии воевать против ВСУ, поэтому разрушают гражданские объекты и терроризируют мирное население. Пример – Мариуполь, потери там уточняются.
  • Новым информационным оружием оккупантов является тема о якобы проигрыше Украины на переговорах. Это фейк. Все, о чем мы договоримся, должно быть лучше, чем до войны. Украина должна быть признана в международных границах по состоянию на 1991 год.

Ситуация в Украине 17 марта

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