Росія не може воювати проти ЗСУ, тому бомбить мирних жителів – звернення Арестовича

Арестович розповів, яка ситуація на фронті на 22-й день війни та яких втрат зазнають окупанти – головне з брифінгу

Арестович пояснив, чому окупанти бомбять мирних жителів / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що окупанти не можуть воювати проти наших захисників, тому тероризують місцевих жителів та бомбардують мирні об'єкти.

Про це він сказав під час брифінгу 17 березня.

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Головне із звернення Арестовича:

ЗСУ знищили командний пункт армії РФ. Це означає можливу смерть кількох російських генералів.

Це означає можливу смерть кількох російських генералів. Знищено 10 російських повітряних цілей – щонайменше п'ять літаків, два вертольоти, безпілотник та кілька крилатих ракет.

– щонайменше п'ять літаків, два вертольоти, безпілотник та кілька крилатих ракет. Окупанти не в змозі воювати проти ЗСУ, тому руйнують цивільні об'єкти та тероризують мирне населення. Приклад – Маріуполь, втрати там уточнюються.

тому руйнують цивільні об'єкти та тероризують мирне населення. Приклад – Маріуполь, втрати там уточнюються. Новою інформаційною зброєю окупантів є тема про нібито програш України на переговорах. Це фейк. Усе, про що ми домовимося, має бути кращим, ніж до війни. Україна має бути визнана в міжнародних кордонах станом на 1991 рік.

Ситуація в Україні 17 березня