Разбитые техника, автобусы и здания: как сейчас выглядит Мариуполь (фото)

Люди в городе без еды, воды и тепла

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Мариупольский городской совет показал, какой сейчас имеет вид город. На фото видна разбитая техника, разрушенные и обгоревшие здания.

Фото совет опубликовал в Telegram.

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"Еще несколько фотографий Мариуполя, от которых замирает сердце", – написали в горсовете.

Фото – Мариупольский городской совет. Фото – Мариупольский городской совет. Фото – Мариупольский городской совет. Фото – Мариупольский городской совет. Фото – Мариупольский городской совет. Фото – Мариупольский городской совет. 1 /6

Ситуация в Украине 27 марта

Оккупанты насильно вывозят мирных граждан вглубь оккупированных территорий или в Россию. Такими методами захватчики вывезли ориентировочно 40 тысяч украинцев.

За вчерашние сутки, 26 марта, дети пострадали в Киевской и Запорожской областях. Также военные РФ полностью разрушили 74 учебных заведения.

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В Харьковской области в боях с российскими оккупантами погиб лидер и командир добровольческого подразделения "Фрайкор" – Георгий Тарасенко.

Российские оккупанты повредили 11 домов в Луганской области, а в Попасной из миномета расстреляли свои позиции.

Захватчики привезли из окруженного Мариуполя детей без родителей в оккупированный Донецк. Некоторых людей везут в Россию.

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ВСУ освободили два населенных пункта в Запорожской области – села Полтавка и Малиновка.

Напомним, мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в Мариуполе не могут похоронить погибших местных жителей на кладбище из-за постоянных обстрелов со стороны оккупантов. В городе совершают братские могилы, некоторые жертвы хоронили даже во дворах домов.

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