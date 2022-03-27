Тела погибших в драмтеатре не могут достать из-под завалов – мэр Мариуполя

Российские военные постоянно обстреливают район, где находится разрушенный театр, поэтому из убежища не могут достать жертв авиаудара

Бойченко рассказал о жертвах авиаудара по драмтеатру / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате авиаудара по драмтеатру в Мариуполе погибло более 300 мирных жителей. Однако из-под завалов здания пока не смогли вытащить тела всех жертв, поскольку в том районе оккупанты постоянно ведут обстрелы.

Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью УНИАН.

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"Сегодня эпицентр боев — это как раз центр города. К сожалению, с пятых суток продолжается очень тяжелый обстрел. Как-раз центр и левобережная часть Мариуполя — территория, где уже не один день продолжается и активная фаза уличных боев. Наши ребята достаточно стойко держат оборону", – сказал он.

Бойченко добавил, что погибли три сотни людей, которые в момент авиаудара обедали. Количество погибших подтвердил и свидетель бомбардировки драмтеатра.

Ситуация в Мариуполе

Напомним, Мариуполь находится в блокаде. Военные РФ уничтожают каждый район города, поэтому многие остались без жилья.