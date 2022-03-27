Розтрощені техніка, автобуси та будівлі: який зараз Маріуполь (фото)

Люди в місті без їжі, води та тепла

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Маріупольська міська рада показала, який наразі має вигляд місто. На фото видно розтрощену техніку, зруйновані та обгорілі будівлі.

Фото рада опублікувала в Telegram.

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"Ще декілька фотографій Маріуполя, від яких замирає серце", – написали в міськраді.

Фото – Маріупольська міська рада. Фото – Маріупольська міська рада. Фото – Маріупольська міська рада. Фото – Маріупольська міська рада. Фото – Маріупольська міська рада. Фото – Маріупольська міська рада. 1 /6

Ситуація в Україні 27 березня

Окупанти насильно вивозять мирних громадян вглиб окупованих територій чи Росію. Такими методами загарбники вивезли орієнтовно 40 тисяч українців.

За вчорашню добу, 26 березня, діти постраждали у Київській та Запорізькій областях. Також військові РФ повністю зруйнували 74 навчальні заклади.

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У Харківській області у боях з російськими окупантами загинув лідер та командир добровольчого підрозділу "Фрайкор" – Георгій Тарасенко.

Російські окупанти пошкодили 11 будинків у Луганській області, а в Попасній з міномета розстріляли свої позиції.

Загарбники привезли з оточеного Маріуполя дітей без батьків до окупованого Донецька. Деяких людей везуть до Росії.

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ЗСУ звільнили два населені пункти в Запорізькій області – села Полтавка та Малинівка.

Нагадаємо, мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що в Маріуполі не можуть поховати загиблих місцевих жителів на цвинтарі через постійні обстріли з боку окупантів. У місті роблять братські могили, деякі жертви ховали навіть у дворах будинків.

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