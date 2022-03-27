Тіла загиблих у драмтеатрі не можуть дістати з-під завалів – мер Маріуполя

Російські військові постійно обстрілюють район, де знаходиться зруйнований театр, тому зі сховища не можуть дістати жертв авіаудару

Бойченко розповів про жертв авіаудару по драмтеатру / Фото: Колаж: Сьогодні

Унаслідок авіаудару по драмтеатру в Маріуполі загинуло понад 300 мирних жителів. Проте з-під завалів будівлі поки що не змогли витягнути тіла всіх жертв, оскільки в тому районі окупанти постійно ведуть обстріли.

Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю УНІАН.

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"Сьогодні епіцентр боїв – це якраз центр міста. На жаль, з п'ятої доби триває дуже тяжкий обстріл. Саме центр і лівобережна частина Маріуполя — територія, де вже не один день триває й активна фаза вуличних боїв. Наші хлопці досить стійко тримають оборону", – сказав він.

Бойченко додав, що загинули три сотні людей, які на момент авіаудару обідали. Кількість загиблих підтвердив і свідок бомбардування драмтеатру.

Ситуація у Маріуполі

Нагадаємо, Маріуполь знаходиться в блокаді. Військові РФ знищують кожен район міста, тому багато хто залишився без житла.