Окупанти вбивають дітей, а люди вмирають з голоду: що відбувається у Маріуполі

"Не їли вже два дні. Слабкість. Вийти з міста пішки нема сил. Добре, що води трохи є", – кажуть маріупольці

Російські окупанти вбивають мирних мешканців Маріуполя. Фото: колаж "Сьогодні"

У Донецькій області російські окупанти вбили ще двох дітей. У Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім того, стало відомо ще про одного загиблого та п'ятьох поранених у Маріуполі.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Росія вбиває цивільних

За 24 березня від російських обстрілів загинули три людини: у Нью-Йорку, Новоселівці та Новопокровському. Поранено – шість людей. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала одна людина, поранена на Луганщині.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!" – наголосив Кириленко.

Загиблі у Донецькій області

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Голодні смерті

"Не їли вже два дні. Слабкість. Вийти з міста пішки нема сил. Добре, що води трохи є". Ці моторошні слова, які дедалі частіше чують маріупольці від близьких, що залишились, коли на хвилину-другу пробивається хоч якийсь зв'язок.

"Дедалі більше смертей від голоду. Дедалі більше людей залишаються без будь-яких запасів їжі. А всі намагання розпочати масштабну гуманітарну операцію з порятунку мешканців Маріуполя блокуються російською стороною. Бо окупантів цікавлять не люди та їх долі. А лише пропагандистська картинка з примусовим вивозом населення на територію Росії. В умовах, коли централізована масова евакуація неможлива, ми бачимо сотні та тисячі натхненних прикладів взаємодопомоги", – повідомили у Маріупольській міській раді.

Також у міськраді Маріуполя подякували волонтерам та небайдужим людям, які щодня допомагають вивезти місцевих мешканців із зони активних бойових дій.

"Але нині ми підійшли до межі. Коли потрібні в десятеро жорсткіші санкції, закрите небо, літаки, танки від союзників України, дипломатичні надзусилля. Ми благаємо про допомогу!" – додали у міськраді.

У Маріуполі окупанти нахабно брешуть і змушують людей їхати до Ростова

У Маріуполі окупанти в гучномовці оголошують брехливу інформацію про те, що Запоріжжя не приймає вимушених переселенців і людям нібито треба їхати до Росії. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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"Росіяни оголошують, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати до Росії, а також, що Одесу вже взяли", – йдеться у повідомленні.