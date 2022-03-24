У Маріуполі окупанти нахабно брешуть і змушують людей їхати до Ростова

Військові РФ намагаються переконати мирних жителів, що Україна їх покинула, що не відповідає дійсності

У Маріуполі окупанти розповсюджують фейк. Фото: колаж "Сьогодні"

У Маріуполі окупанти в гучномовці оголошують брехливу інформацію про те, що Запоріжжя не приймає вимушених переселенців і людям нібито треба їхати до Росії.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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"Росіяни оголошують, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати до Росії, а також, що Одесу вже взяли", – йдеться у повідомленні.

Також у Нікольскому загарбники заявляють, що єдина можливість евакуації – автобусами до Ростова, а Україна їх нібито кинула напризволяще.

"Все це свідома дезінформація окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни. Наразі триває евакуація в Запоріжжя, де ми чекаємо кожного. Окрім того – евакуація з Нікольського в процесі, якби складно воно не йшло. Україна своїх не кидає . Прохання до всіх – поширюйте правду. Пишить. Дзвонить своїм близьким. Ми будемо робити все, аби жоден маріуполець не залишився заручником в лапах окупанта", – йдеться у повідомленні.

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Ситуація у Маріуполі