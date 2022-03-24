У Маріуполі окупанти нахабно брешуть і змушують людей їхати до Ростова

У Маріуполі окупанти в гучномовці оголошують брехливу інформацію про те, що Запоріжжя не приймає вимушених переселенців і людям нібито треба їхати до Росії.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Росіяни оголошують, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати до Росії, а також, що Одесу вже взяли", – йдеться у повідомленні.
Далі по темі
Також у Нікольскому загарбники заявляють, що єдина можливість евакуації – автобусами до Ростова, а Україна їх нібито кинула напризволяще.
"Все це свідома дезінформація окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни. Наразі триває евакуація в Запоріжжя, де ми чекаємо кожного. Окрім того – евакуація з Нікольського в процесі, якби складно воно не йшло. Україна своїх не кидає . Прохання до всіх – поширюйте правду. Пишить. Дзвонить своїм близьким. Ми будемо робити все, аби жоден маріуполець не залишився заручником в лапах окупанта", – йдеться у повідомленні.
Ситуація у Маріуполі
- 9 березня російські окупанти скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Постраждали як мінімум 17 людей – породіллі та персонал. Вибухи практично знищили будинки.
- Через кілька днів одна з вагітних жінок померла разом із ненародженою дитиною. То була жінка з відомого фото, яку виносили з лікарні на ношах.
- За захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де знаходилися медики та вагітні.
- У Маріуполі від рук російської армії загинула гімнастка Катерина Дяченко, 2011 року народження.
- Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки Маріуполя. Там видно руйнації і пожежі багатоповерхівок внаслідок обстрілів РФ.
- 22 березня танкісти полку "Азов" у Маріуполі знищили танки, ББМ та піхоту російських окупантів. Під час бою на вулицях Маріуполя було знищено 4 танки та кілька одиниць ворожої бронетехніки.
- Зазначається, що Запоріжжя готове прийняти до 30 тисяч переселенців та забезпечити їх усім необхідним.