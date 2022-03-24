В Мариуполе оккупанты нагло врут и принуждают людей ехать в Ростов

Военные РФ пытаются убедить мирных жителей, что Украина их бросила, что не соответствует действительности

В Мариуполе оккупанты распространяют фейк. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мариуполе оккупанты в громкоговорители объявляют лживую информацию о том, что Запорожье не принимает вынужденных переселенцев и людям якобы нужно ехать в Россию.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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"Россияне объявляют, что Запорожье уже не принимает беженцев и надо ехать в Россию, а также что Одессу уже взяли", – говорится в сообщении.

Также в Никольском захватчики заявляют, что единственная возможность эвакуации – автобусами в Ростов, а Украина их якобы бросила на произвол судьбы.

"Все это сознательная дезинформация оккупантов, чтобы не только сорвать эвакуационный процесс, но и сознательно настроить мариупольцев против своей страны. Сейчас идет эвакуация в Запорожье, где мы ждем каждого. Кроме того, эвакуация из Никольского в процессе, как бы сложно она не шла. Украина своих не бросает. Просьба ко всем – распространяйте правду. Пишите. Звонит своим близким. Мы будем делать все, чтобы ни один мариуполец не остался заложником в лапах оккупанта", – говорится в сообщении.

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Ситуация в Мариуполе