Оккупанты убивают детей, а люди умирают от голода: что происходит в Мариуполе

"Не ели уже два дня. Слабость. Выйти из города пешком нет сил. Хорошо, что воды есть немного", – говорят мариупольцы

Российские оккупанты убивают мирных жителей Мариуполя. Фото: коллаж "Сегодня"

В Донецкой области российские оккупанты убили еще двоих детей. В Мариуполе погибла 11-летняя девочка, а в Ясной Поляне – 14-летний парень. Кроме того, стало известно еще об одном погибшем и пятерых раненых в Мариуполе.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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Россия убивает гражданских

За 24 марта от российских обстрелов погибли три человека: в Нью-Йорке, Новоселовке и Новопокровском. Ранено – шесть человек. Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил один человек, раненый в Луганской области.

"Пока невозможно установить точное количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.

Погибшие в Донецкой области

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Голодные смерти

"Не ели уже два дня. Слабость. Выйти из города пешком нет сил. Хорошо, что воды есть немного". Эти жуткие слова, которые все чаще слышат мариупольцы от оставшихся близких, когда на минуту-другую пробивается хоть какая-то связь.

"Все больше смертей от голода. Все больше людей остаются без каких-либо запасов пищи. Все попытки начать масштабную гуманитарную операцию по спасению жителей Мариуполя блокируются российской стороной. Потому что оккупантов интересуют не люди и их судьбы. А только пропагандистская картинка с принудительным вывозом населения на территорию России. В условиях, когда централизованная массовая эвакуация невозможна, мы видим сотни и тысячи вдохновенных примеров взаимопомощи", – сообщили в Мариупольском городском совете.

Также в горсовете Мариуполя поблагодарили волонтеров и неравнодушных людей, который ежедневно помогают вывезти местных жителей из зоны активных боевых действий.

"Но сейчас мы подошли к пределу. Когда нужно в десять раз больше жестких санкций, закрытое небо, самолеты, танки от союзников Украины, дипломатические сверхусилия. Мы умоляем о помощи!" – добавили в горсовете.

В Мариуполе оккупанты нагло врут и принуждают людей ехать в Ростов

В Мариуполе оккупанты в громкоговорители объявляют лживую информацию о том, что Запорожье не принимает вынужденных переселенцев и людям якобы нужно ехать в Россию. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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"Россияне объявляют, что Запорожье уже не принимает беженцев и надо ехать в Россию, а также что Одессу уже взяли", – говорится в сообщении.