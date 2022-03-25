Аброськін запропонував окупантам взяти його у полон в обмін на життя дітей у Маріуполі

За його словами, на сьогодні у повністю зруйнованому Маріуполі залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, то вони загинуть найближчими днями

В'ячеслав Аброськін запропонував взяти його в полон, щоб врятувати дітей у Маріуполі. Фото: ZN.UA, колаж "Сьогодні"

Експерший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін запропонував російським окупантам взяти його в заручники, щоб ті натомість випустили з Маріуполя дітей.

Про це Аброськін написав на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, на сьогодні у повністю зруйнованому Маріуполі залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, то вони загинуть найближчими днями, тому час іде на годинник.

У підсумку Аброськін звернувся до російських окупантів із проханням дати можливість вивести дітей з Маріуполя, а замість ще живих дітей він запропонував себе. Так, колишній заступник голови Нацполіції попросив впустити його до міста для збору дітей та організації їхнього вивезення. Він заявив, що йому потрібно три дні побути в Маріуполі, а на останньому блокпості під час зворотного проїзду з дітьми Аброськін здасться у полон.

"Я – генерал поліції, який безпосередньо з 2014 до 2018 року організовував протидію проти вас на Донеччині. Я включений у ваші списки санкцій. Я перебуваю у вашому розшуку. Ви організували замах на мене, щоб усунути. Десятки ваших були вбиті, а тисячі ваших пособників були затримані за моєї участі. Я саме той генерал, який, мабуть, найближчий до знаменитого полку "Азов". Це моя особиста ініціатива. Моє життя належить мені одному, і я його пропоную в обмін на життя дітей, які ще залишаються у Маріуполі", – наголосив Аброськін.

Окупанти вбивають дітей, а люди вмирають з голоду: що відбувається у Маріуполі

У Донецькій області російські окупанти вбили ще двох дітей. У Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім того, стало відомо ще про одного загиблого та п'ятьох поранених у Маріуполі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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За 24 березня від російських обстрілів загинули три людини: у Нью-Йорку, Новоселівці та Новопокровському. Поранено – шість людей. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала одна людина, поранена на Луганщині.