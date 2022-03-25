Аброськін запропонував окупантам взяти його у полон в обмін на життя дітей у Маріуполі

Експерший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін запропонував російським окупантам взяти його в заручники, щоб ті натомість випустили з Маріуполя дітей.
Про це Аброськін написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, на сьогодні у повністю зруйнованому Маріуполі залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, то вони загинуть найближчими днями, тому час іде на годинник.
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У підсумку Аброськін звернувся до російських окупантів із проханням дати можливість вивести дітей з Маріуполя, а замість ще живих дітей він запропонував себе. Так, колишній заступник голови Нацполіції попросив впустити його до міста для збору дітей та організації їхнього вивезення. Він заявив, що йому потрібно три дні побути в Маріуполі, а на останньому блокпості під час зворотного проїзду з дітьми Аброськін здасться у полон.
"Я – генерал поліції, який безпосередньо з 2014 до 2018 року організовував протидію проти вас на Донеччині. Я включений у ваші списки санкцій. Я перебуваю у вашому розшуку. Ви організували замах на мене, щоб усунути. Десятки ваших були вбиті, а тисячі ваших пособників були затримані за моєї участі. Я саме той генерал, який, мабуть, найближчий до знаменитого полку "Азов". Це моя особиста ініціатива. Моє життя належить мені одному, і я його пропоную в обмін на життя дітей, які ще залишаються у Маріуполі", – наголосив Аброськін.
Окупанти вбивають дітей, а люди вмирають з голоду: що відбувається у Маріуполі
У Донецькій області російські окупанти вбили ще двох дітей. У Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім того, стало відомо ще про одного загиблого та п'ятьох поранених у Маріуполі. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
За 24 березня від російських обстрілів загинули три людини: у Нью-Йорку, Новоселівці та Новопокровському. Поранено – шість людей. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала одна людина, поранена на Луганщині.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!" – наголосив Кириленко.
Голодні смерті
"Не їли вже два дні. Слабкість. Вийти з міста пішки нема сил. Добре, що води трохи є". Ці моторошні слова, які дедалі частіше чують маріупольці від близьких, що залишились, коли на хвилину-другу пробивається хоч якийсь зв'язок.
"Дедалі більше смертей від голоду. Дедалі більше людей залишаються без будь-яких запасів їжі. А всі намагання розпочати масштабну гуманітарну операцію з порятунку мешканців Маріуполя блокуються російською стороною. Бо окупантів цікавлять не люди та їх долі. А лише пропагандистська картинка з примусовим вивозом населення на територію Росії. В умовах, коли централізована масова евакуація неможлива, ми бачимо сотні та тисячі натхненних прикладів взаємодопомоги", – повідомили у Маріупольській міській раді.
Також у міськраді Маріуполя подякували волонтерам та небайдужим людям, які щодня допомагають вивезти місцевих мешканців із зони активних бойових дій.
"Але нині ми підійшли до межі. Коли потрібні в десятеро жорсткіші санкції, закрите небо, літаки, танки від союзників України, дипломатичні надзусилля. Ми благаємо про допомогу!" – додали у міськраді.
У Маріуполі окупанти нахабно брешуть і змушують людей їхати до Ростова
У Маріуполі окупанти в гучномовці оголошують брехливу інформацію про те, що Запоріжжя не приймає вимушених переселенців і людям нібито треба їхати до Росії. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
"Росіяни оголошують, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати до Росії, а також, що Одесу вже взяли", – йдеться у повідомленні.
Також у Нікольскому загарбники заявляють, що єдина можливість евакуації – автобусами до Ростова, а Україна їх нібито кинула напризволяще.
"Все це свідома дезінформація окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни. Наразі триває евакуація до Запоріжжя, де ми чекаємо кожного. Окрім того – евакуація з Нікольського в процесі, якби складно воно не йшло. Україна своїх не кидає . Прохання до всіх – поширюйте правду. Пишить. Телефонуйте своїм близьким. Ми робитимемо все, аби жоден маріуполець не залишився заручником в лапах окупанта", – йдеться у повідомленні.
Ситуація у Маріуполі
- 9 березня російські окупанти скинули кілька бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Постраждали як мінімум 17 осіб – породіллі та персонал. Вибухи практично знищили будинки.
- Через кілька днів одна з вагітних жінок померла разом із ненародженою дитиною. То була жінка з відомого фото, яку виносили з лікарні на ношах.
- За захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де перебували медики та вагітні.
- У Маріуполі від рук російської армії загинула гімнастка Катерина Дяченко, 2011 року народження.
- Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки Маріуполя. Там видно руйнації і пожежі багатоповерхівок внаслідок обстрілів РФ.
- 22 березня танкісти полку "Азов" у Маріуполі знищили танки, ББМ та піхоту російських окупантів. Під час бою на вулицях Маріуполя було знищено чотири танки та кілька одиниць ворожої бронетехніки.
- Зазначається, що Запоріжжя готове прийняти до 30 тисяч переселенців та забезпечити їх усім необхідним.