Аброськин предложил оккупантам взять его в плен в обмен на жизни детей в Мариуполе

Экс-первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин предложил российским оккупантам взять его в заложники взамен на то, чтобы они выпустили из Мариуполя детей.
Об этом Аброськин написал на своей странице в Facebook.
По его словам, на сегодняшний день в полностью разрушенном Мариуполе осталось много детей, которых, если не спасти сейчас, то они погибнут в ближайшие дни, поэтому время идет на часы.
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В результате Аброськин обратился к российским оккупантам с просьбой дать возможность вывести детей из Мариуполя, а вместо еще живых детей он предложил себя. Так, бывший заместитель главы Нацполиции попросил впустить его в город для сбора детей и организации их вывоза. Он заявил, что ему нужно три дня побыть в Мариуполе, а на последнем блокпосту во время обратного проезда с детьми Аброськин сдастся в плен.
"Я – генерал полиции, который непосредственно с 2014 до 2018 года организовывал противодействие против вас на Донетчине. Я включен в ваши санкционные списки. Я нахожусь в вашем розыске. Вы организовали покушение на меня, чтобы устранить. Десятки ваших были убиты, а тысячи ваших пособников были задержаны при моем участии. Я именно тот генерал, который, пожалуй, ближе всех к знаменитому полку "Азов". Это моя личная инициатива. Моя жизнь принадлежит мне одному, и я ее предлагаю в обмен на жизни детей, которые еще остаются в Мариуполе", – подчеркнул Аброськин.
Оккупанты убивают детей, а люди умирают от голода: что происходит в Мариуполе
В Донецкой области российские оккупанты убили еще двоих детей. В Мариуполе погибла 11-летняя девочка, а в Ясной Поляне – 14-летний парень. Кроме того, стало известно еще об одном погибшем и пятерых раненых в Мариуполе. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
За 24 марта от российских обстрелов погибли три человека: в Нью-Йорке, Новоселовке и Новопокровском. Ранено – шесть человек. Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил один человек, раненый в Луганской области.
"Пока невозможно установить точное количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.
Голодные смерти
"Не ели уже два дня. Слабость. Выйти из города пешком нет сил. Хорошо, что воды есть немного". Эти жуткие слова, которые все чаще слышат мариупольцы от оставшихся близких, когда на минуту-другую пробивается хоть какая-то связь.
"Все больше смертей от голода. Все больше людей остаются без каких-либо запасов пищи. Все попытки начать масштабную гуманитарную операцию по спасению жителей Мариуполя блокируются российской стороной. Потому что оккупантов интересуют не люди и их судьбы. А только пропагандистская картинка с принудительным вывозом населения на территорию России. В условиях, когда централизованная массовая эвакуация невозможна, мы видим сотни и тысячи вдохновенных примеров взаимопомощи", – сообщили в Мариупольском городском совете.
Также в горсовете Мариуполя поблагодарили волонтеров и неравнодушных людей, который ежедневно помогают вывезти местных жителей из зоны активных боевых действий.
"Но сейчас мы подошли к пределу. Когда нужно в десять раз больше жестких санкций, закрытое небо, самолеты, танки от союзников Украины, дипломатические сверхусилия. Мы умоляем о помощи!" – добавили в горсовете.
В Мариуполе оккупанты нагло врут и принуждают людей ехать в Ростов
В Мариуполе оккупанты в громкоговорители объявляют лживую информацию о том, что Запорожье не принимает вынужденных переселенцев и людям якобы нужно ехать в Россию. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"Россияне объявляют, что Запорожье уже не принимает беженцев и надо ехать в Россию, а также что Одессу уже взяли", – говорится в сообщении.
Также в Никольском захватчики заявляют, что единственная возможность эвакуации – автобусами в Ростов, а Украина их якобы бросила на произвол судьбы.
"Все это сознательная дезинформация оккупантов, чтобы не только сорвать эвакуационный процесс, но и сознательно настроить мариупольцев против своей страны. Сейчас идет эвакуация в Запорожье, где мы ждем каждого. Кроме того, эвакуация из Никольского в процессе, как бы сложно она не шла. Украина своих не бросает. Просьба ко всем – распространяйте правду. Пишите. Звоните своим близким. Мы будем делать все, чтобы ни один мариуполец не остался заложником в лапах оккупанта", – говорится в сообщении.
Ситуация в Мариуполе
- 9 марта российские оккупанты сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Пострадали как минимум 17 человек – роженицы и персонал. Взрывы практически уничтожили здания.
- Спустя несколько дней одна из беременных женщин умерла вместе с нерожденным ребенком. Это была женщина с известного фото, которую выносили из больницы на носилках.
- За захват Мариуполя отвечает генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично отдал приказ выпустить ракеты по роддому, где находились медики и беременные.
- В Мариуполе от рук российской армии погибла гимнастка Екатерина Дяченко, 2011 года рождения.
- Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки Мариуполя. На них видны разрушения и пожары многоэтажек в результате обстрелов РФ.
- 22 марта танкисты полка "Азов" в Мариуполе уничтожили танки, ББМ и пехоту российских оккупантов. Во время боя на улицах Мариуполя были уничтожены четыре танка и несколько единиц вражеской бронетехники.
- Отмечается, что Запорожье готово принять до 30 тысяч переселенцев и обеспечить их всем необходимым.