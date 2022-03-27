Від дев'ятиповерхівок залишається один каркас. Чим окупанти бомблять Маріуполь

Уся зброя, яку російські окупанти застосовували у Маріуполі, є забороненою. Спочатку військові РФ постійно стріляли з "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли зрозуміли, що їм так не вдасться пробити оборону Маріуполя, підняли в повітря авіацію.
Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю УНІАН.
"Спочатку два літаки літали, потім п'ять. Вони обстрілювали мирні квартали. Потім вони усвідомили, що це не спрацювало. Тоді підігнали чотири кораблі, стали на Білосарайській косі і з Азовського моря почали бити по Маріуполю", – сказав Бойченко.
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Мер зазначив, що у місті не було протиракетної оборони, яка б могла захищати повітря. Але наші бійці все одно збили два літаки та потопили один човен. За словами голови міста, "літаки летять із Криму — як на роботу, кожні півгодини".
"У них не було завдання проводити "визвольну операцію". У місті проживало 50% етнічних росіян. Вони просто беруть та знищують усіх. Не було завдання когось звільняти. Завдання було — стерти місто з лиця землі разом із жителями. Це геноцид, по-іншому те, що відбувається, назвати не можна", – заявив мер.
Щодо найнебезпечнішої зброї, яку РФ застосовувала проти маріупольців, Бойченко заявив, що все їхнє озброєння – заборонене.
"Система "Буратіно" спалює дев'ятиповерхові будинки, один каркас залишається. Навіть 152-га гаубиця — заборонена зброя, але вона стріляє по місту. Що вже говорити про півтонну бомбу, яка падає біля пологового будинку!" – пояснив мер.
Ситуація у Маріуполі:
- 25 березня експерший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін запропонував російським окупантам взяти його до заручників взамін на те, щоб вони випустили з Маріуполя дітей.
- У Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім цього, стало відомо ще про одного загиблого та п'ятьох поранених у Маріуполі.
- За захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де перебували медики та вагітні.
Нагадаємо, Маріуполь перебуває у блокаді. Військові РФ знищують кожен район міста, тому багато хто залишився без житла.