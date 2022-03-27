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Від дев'ятиповерхівок залишається один каркас. Чим окупанти бомблять Маріуполь

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27 березня, 11:06
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Російські окупанти спочатку намагалися взяти місто "Градами" та "Буратіно", які повністю спалюють багатоповерхівки, але потім підключили додаткову техніку
Маріуполь обстрілюють окупанти
Маріуполь обстрілюють окупанти / Фото: Колаж: Сьогодні

Уся зброя, яку російські окупанти застосовували у Маріуполі, є забороненою. Спочатку військові РФ постійно стріляли з "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли зрозуміли, що їм так не вдасться пробити оборону Маріуполя, підняли в повітря авіацію.

Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю УНІАН.

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"Спочатку два літаки літали, потім п'ять. Вони обстрілювали мирні квартали. Потім вони усвідомили, що це не спрацювало. Тоді підігнали чотири кораблі, стали на Білосарайській косі і з Азовського моря почали бити по Маріуполю", – сказав Бойченко.

Мер зазначив, що у місті не було протиракетної оборони, яка б могла захищати повітря. Але наші бійці все одно збили два літаки та потопили один човен. За словами голови міста, "літаки летять із Криму — як на роботу, кожні півгодини".

"У них не було завдання проводити "визвольну операцію". У місті проживало 50% етнічних росіян. Вони просто беруть та знищують усіх. Не було завдання когось звільняти. Завдання було — стерти місто з лиця землі разом із жителями. Це геноцид, по-іншому те, що відбувається, назвати не можна", – заявив мер.

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Щодо найнебезпечнішої зброї, яку РФ застосовувала проти маріупольців, Бойченко заявив, що все їхнє озброєння – заборонене.

"Система "Буратіно" спалює дев'ятиповерхові будинки, один каркас залишається. Навіть 152-га гаубиця — заборонена зброя, але вона стріляє по місту. Що вже говорити про півтонну бомбу, яка падає біля пологового будинку!" – пояснив мер.

Ситуація у Маріуполі:

Нагадаємо, Маріуполь перебуває у блокаді. Військові РФ знищують кожен район міста, тому багато хто залишився без житла.

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