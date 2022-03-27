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Використовували підхід фашистів – мер про блокаду Маріуполя окупантами

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27 березня, 10:55
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Російські військові залишили місто без електропостачання, води, світла – територію хочуть не просто захопити, а знищити
Мер Маріуполя розповів, що окупанти зробили з Маріуполем
Мер Маріуполя розповів, що окупанти зробили з Маріуполем / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти під час бомбардувань та спроб захопити Маріуполь працювали за методичкою Геббельса. Вони залишили місцевих мешканців без води, тепла, світла, газу, а також створили інформаційний вакуум у місті.

Про це заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю УНІАН.

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"Ми можемо точно говорити про те, що окупанти працювали за методикою Геббельса. Вони використали підхід фашистів. Це – блокада міста та позбавлення його критичної інфраструктури", – сказав він.

За перший тиждень окупанти зруйнували усі 15 введень електроенергії у місті. Комунальники намагалися відновлювати електроенергію, але на сьомий день війни місто остаточно залишилося без світла. Відповідно і без тепла.

"Окупанти чудово розуміли, які у нас джерела водопостачання. І ще до початку активної фази війни вони перебили нам одне джерело, яке давало 70% обсягу води. Перебили електричний насос, який качав воду до Маріуполя", – додав Бойченко.

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Після цього військові РФ перебили друге введення, яке служило резервним джерелом водопостачання. Таким чином на дев'ятий день війни люди залишилися без води. Після цього відрізали газ.

"На наступному етапі, 21 березня, вони знищили останнє джерело зв'язку у місті. Тоді ми залишилися у повній тиші. У Маріуполі було штучно створено повний інформаційний вакуум, у якому ніхто з мешканців не розуміє, що відбувається", – заявив мер.

Ситуація у Маріуполі:

Нагадаємо, Маріуполь перебуває у блокаді. Військові РФ знищують кожен район міста, тому багато хто залишився без житла.

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