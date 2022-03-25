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СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

Штаб окупантів, розгром вантажівок і гуманітарні коридори: що відбулося за день у Маріуполі

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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25 березня, 21:13
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Багато людей залишаються в місті без їжі, води та тепла
Окупанти попросту знищили мирне українське місто/Фото: колаж: "Сьогодні"
Окупанти попросту знищили мирне українське місто/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сьогодні, 25 березня, продовжується боротьба за Маріуполь, який вже понад три тижні перебуває в блокаді.

Військові Російської Федерації знищують кожен район міста, тому багато людей залишилися без житла.

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Що відбувалося в місті

Сайту "Сьогодні" місцеві мешканці надіслали фото та відео зруйнованого Маріуполя. Стало відомо, що з магазинів ще в перші дні обстрілів винесли всю їжу.

Люди ховаються в бомбосховищах, а на території Маріуполя виникають пожежі внаслідок постійних бомбардувань. Десятки тисяч людей залишаються у Маріуполі без їжі, води та тепла, але багатьом вдалося виїхати.

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Бомбардування драмтеатру

Як повідомила Маріупольська міська рада, в драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування загинули близько 300 людей.

У міськраді додали, що до останнього хочеться вірити, що всім вдалося врятуватися, але слова тих, хто був усередині будівлі в момент цього терористичного акту, говорять зворотнє.

Гуманітарні коридори

Також міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що були узгоджені два гуманітарні коридори. Мирні жителі могли евакуюватись із Бердянська, Маріуполя та Мелітополя – як на власних авто, так і автобусами.

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Як зазначалося, з Маріуполя у Запоріжжя евакуація проводилася для людей на власному транспорті.

Українські військові

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що ключові та великі міста перебувають під контролем ЗСУ. Проте військові покинули Волноваху, оскільки міста фактично не існує.

За його словами, ЗСУ перебазувались на інші позиції:

"Інші населені пункти, в тому числі багатостраждальний Маріуполь, тримаються українськими збройними силами".

Відкриття штабу "Єдина Росія"

Крім цього, стало відомо, що на виїзді з Маріуполя у приміщенні торгового центру "Метро" окупанти відкрили штаб російської партії "Єдина Росія".

Маріупольці повідомили, що у штабі роздають партійні газети, агітують за Росію, а також видають картки мобільного оператора "Фенікс", який з 2014 року працює на окупованій території Донецька.

Розгром п'яти вантажівок та двох БМД

Бійцями полку "Азов" було знищено 5 вантажних автомобілів та пошкоджено 1 бойову машину десанту ворога. Також знищено понад два десятки окупантів.

Вранці мінометний розрахунок полку "Азов" снайперськими влучаннями знищив 2 БМД російських окупантів.

Нагадаємо, експерший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін запропонував російським окупантам взяти його в заручники, щоб ті натомість випустили з Маріуполя дітей.

За його словами, на сьогодні у повністю зруйнованому Маріуполі залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, то вони загинуть найближчими днями, тому час іде на години.

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