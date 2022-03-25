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СЕГОДНЯ Война Вторжение

Штаб оккупантов, разгром грузовиков и гуманитарные коридоры: что произошло за день в Мариуполе

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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25 марта, 21:13
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Многие люди остаются в городе без еды, воды и тепла
Оккупанты просто уничтожили мирный украинский город/Фото: коллаж: "Сегодня"
Оккупанты просто уничтожили мирный украинский город/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сегодня, 25 марта, продолжается борьба за Мариуполь, который уже больше трех недель находится в блокаде.

Военные Российской Федерации уничтожают каждый район города, поэтому многие остались без жилья.

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Что происходило в городе

Сайту "Сегодня" местные жители прислали фото и видео разрушенного Мариуполя. Стало известно, что из магазинов в первые дни обстрелов вынесли всю еду.

Люди прячутся в бомбоубежищах, а на территории Мариуполя возникают пожары в результате постоянных бомбардировок. Десятки тысяч людей остаются в Мариуполе без еды, воды и тепла, но многим удалось уехать.

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Бомбардировка драмтеатра

Как сообщил Мариупольский городской совет, в драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки погибли около 300 человек.

В горсовете добавили, что до последнего хочется верить, что всем удалось спастись, но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта, говорят обратное.

Гуманитарные коридоры

Также министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что были согласованы два гуманитарных коридора. Мирные жители могли эвакуироваться из Бердянска, Мариуполя и Мелитополя – как на собственных авто, так и автобусами.

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Как отмечалось, из Мариуполя в Запорожье эвакуация проводилась для людей на собственном транспорте.

Украинские военные

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что ключевые и крупные города находятся под контролем ВСУ. Однако военные покинули Волноваху, поскольку города фактически не существует.

По его словам, ВСУ перебазировались на другие позиции:

"Другие населенные пункты, в том числе многострадальный Мариуполь, держатся украинскими вооруженными силами".

Открытие штаба "Единая Россия"

Кроме этого, стало известно, что на выезде из Мариуполя в помещении торгового центра "Метро" оккупанты открыли штаб российской партии "Единая Россия".

Мариупольцы сообщили, что в штабе раздают партийные газеты, агитируют за Россию, а также выдают карты мобильного оператора "Феникс", который с 2014 года работает на оккупированной территории Донецка.

Разгром пяти грузовиков и двух БМД

Бойцами полка "Азов" были уничтожены 5 грузовых автомобилей и повреждена 1 боевая машина десанта врага. Также уничтожено более двух десятков оккупантов.

Утром минометный расчет полка "Азов" снайперскими попаданиями уничтожил 2 БМД российских оккупантов.

Напомним, экс-первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин предложил российским оккупантам взять его в заложники, чтобы те выпустили из Мариуполя детей.

По его словам, на сегодняшний день в полностью разрушенном Мариуполе осталось много детей, которых, если не спасти сейчас, они погибнут в ближайшие дни, поэтому время идет на часы.

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Самолеты Самолеты
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Вертолеты Вертолеты
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Танки Танки
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ББМ ББМ
1625
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Артиллерия Артиллерия
291
7
Средства ПВО Средства ПВО
49
8
РСЗО РСЗО
90
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
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БПЛА БПЛА
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Катера Катера
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