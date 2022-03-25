Бойцы "Азова" разгромили 5 грузовиков и 2 БМД военных РФ (видео)

Оккупанты прячутся в жилых домах, но это не мешает их уничтожать, не разрушая гражданскую инфраструктуру

Украинские защитники уничтожили технику оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Бойцами полка "Азов" были уничтожены 5 грузовых автомобилей, 2 БМД и повреждена 1 боевая машина десанта врага. Также уничтожено более двух десятков оккупантов.

Об этом пишет Telegram-канал "АЗОВ-Мариуполь".

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"Защитники города продолжают борьбу за Мариуполь", – говорится в сообщении.

Утром 25 марта минометный расчет полка "Азов" снайперскими попаданиями уничтожил 2 БМД российских оккупантов.

"Отметим, что несмотря на то, что россияне прячутся среди жилых домов, бойцы полка "Азов" прицельно уничтожают врага не разрушая гражданскую инфраструктуру", – говорится в сообщении.

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Уничтожение техники врага

Российские террористические войска продолжают вести боевые действия. Украинские военные проводят оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Об этом пишет пресс-служба Генштаба ВСУ.

В течение предыдущих суток украинские защитники отразили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники и 9 артиллерийских систем. Противник потерял более 200 военнослужащих. Подразделениями противовоздушной обороны сбиты 2 самолета и 2 БПЛА врага.

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Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было уничтожено 6 воздушных целей врага: 1 самолет, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты.

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