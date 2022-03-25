Люди виживають, а місто в диму: яка зараз ситуація у Маріуполі (фото, відео)

Десятки тисяч жителів залишаються в місті без їжі, води та тепла, але багатьом вдалося виїхати

Маріуполь в диму через обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Маріуполь понад 3 тижні знаходиться в блокаді. Військові РФ знищують кожен район міста, тому багато людей залишилися без житла.

Фото та відео зруйнованого Маріуполя сайту "Сьогодні" надіслали місцеві мешканці.

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"У місті жах. Газ відключили, люди рубають дрова. На вулиці вже мангали, польові кухні. Виживання", – розповіла місцева мешканка Вікторія Бевз.

З магазинів ще в перші дні обстрілів винесли всю їжу.

Люди ховаються у бомбосховищах, а на території Маріуполя виникають пожежі внаслідок постійних бомбардувань. Десятки тисяч людей залишаються у Маріуполі без їжі, води та тепла, але багатьом вдалося виїхати.

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Фото: Telegram-канал "АЗОВ-Маріуполь"

Здача Маріуполя не обговорюється

Питання здачі Маріуполя російським загарбникам навіть не допускається і це місто завжди було, є і залишиться українським. Про це заявив генеральний директор компанії "Метінвест" Юрій Риженков, передає "РБК-Україна".

"Позиція влади, військових та мешканців залишається незмінною: Маріуполь – це українське місто. Так вважає і Рінат Ахметов", – сказав він.

За словами Риженкова, вже три тижні Маріуполь обстрілюється російськими військами з усіх боків та з найрізноманітнішого озброєння – наземних установок, авіації та навіть кораблів.

Риженков розповідає, що зв'язок із жителями міста практично відсутній і на момент оточення у Маріуполі перебувало понад 400 тис. осіб. Зараз більшість ховаються у підвалах та бомбосховищах вже три тижні.

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