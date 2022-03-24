У Бердянському порту пролунали вибухи (фото, відео)

У Бердянському порту Запорізької області чутно сильні вибухи. Місто знаходиться під контролем російських військ.
Про це повідомив Telegram-канал Perepichka News.
Сьогодні, 24 березня, у місті прогриміли вибухи. Внаслідок вибухів у порту виникла масштабна пожежа. За попередніми даними, горить склад ракетно-артилерійського озброєння.
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Зазначимо, що Бердянськ перебуває під контролем військових РФ. Місцеві жителі регулярно проводять акції протесту проти перебування у Бердянську армії РФ.
Обстановка у Бердянську
- На початку березня Бердянськ виявився захоплений російськими військами. Люди кілька днів виходили на протести, скандуючи, що Бердянськ – це Україна.
- 21 березня глава Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що російські окупанти, які утримують місто. викрали з морського порту у Бердянську п'ять кораблів із кількома десятками тисяч тонн зерна.
- 18 березня у полоні в окупантів опинилася журналістка Hromadske Вікторія Рощина. Цього тижня дівчину відпустили.
- Окупанти викрали у Бердянську нардепа від ОПЗЖ та бізнесмена Олександра Пономарьова. Підприємства зупинили роботу на знак протесту проти викрадення.
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