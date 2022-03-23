Окупанти викрали нардепа Пономарьова. Місто оголосило страйк

Депутата забрали зі штабу допомоги постраждалим

Про долю народного депутата поки що нічого невідомо / Колаж "Сьогодні"

У Бердянську підприємства зупинили роботу на знак протесту проти викрадення російськими окупантами місцевого бізнесмена та народного депутата від ОПЗЖ Олександра Пономарьова. Про нього нічого не відомо вже добу.

Про це повідомляють на телеграм-каналі "Бердянск сейчас".

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Що відомо

"Підприємство AZMOL BP висловлює свою підтримку народному депутату України Олександру Пономарьову і заявляє про зупинку виробництва, доки він не буде відпущений на волю військами РФ. Олександр Пономарьов – стояв біля витоків створення найбільших промислових підприємств Бердянська. Завжди підтримував місто і не втік з нього навіть у такий складний час.

Сьогодні підтвердилася інформація про те, що народний депутат Олександр Пономарьов був захоплений військовими", – йдеться у заяві трудового колективу.

Повідомляють, що бізнесмена викрали в момент, коли він працював у гуманітарному штабі та допомагав розселяти біженців. "Він допомагав коштами, технікою та ресурсами рідному місту", – пише колектив.

Обстановка в Бердянську

На початку березня Бердянськ захопили російські війська. Люди кілька днів виходили на протести, скандуючи, що Бердянськ – це Україна.

21 березня глава Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що російські окупанти, які утримують місто, викрали з морського порту в Бердянську п'ять кораблів із кількома десятками тисяч тонн зерна.

18 березня у полоні в окупантів опинилася журналістка Hromadske Вікторія Рощина. Цього тижня дівчину відпустили.