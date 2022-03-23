Оккупанты похитили в Бердянске нардепа Пономарева. Город объявил забастовку

Депутата забрали из штаба помощи пострадавшим

О судьбе народного депутата пока ничего неизвестно / Коллаж "Сегодня"

В Бердянске предприятия остановили работу в знак протеста против похищения российскими оккупантами местного бизнесмена и народного депутата от ОПЗЖ Александра Пономарева. О нем ничего не известно уже сутки.

Об этом сообщается в телеграм-канале "Бердянск сейчас".

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Что известно

"Предприятие AZMOL BP выражает свою поддержку народному депутату Украины Александру Пономареву и заявляет об остановке производства, пока он не будет отпущен на свободу войсками РФ. Александр Пономарев стоял у истоков создания крупнейших промышленных предприятий Бердянска. Всегда поддерживал город, но не сбежал из него даже в такое сложное время. Сегодня подтвердилась информация о том, что народный депутат Александр Пономарев был захвачен военными", – говорится в заявлении трудового коллектива.

Сообщается, что бизнесмена похитили в момент, когда он работал в гуманитарном штабе и помогал расселять беженцев. "Он помогал средствами, техникой и ресурсами родному городу", – пишет коллектив.

Обстановка в Бердянске

В начале марта Бердянск оказался захваченный российскими войсками. Люди несколько дней выходили на протесты, скандируя, что Бердянск – это Украина.

21 марта глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что удерживающие город российские оккупанты похитили из морского порта в Бердянске пять кораблей с несколькими десятками тысяч тонн зерна.

18 марта в плену у оккупантов оказалась журналистка Hromadske Виктория Рощина. На этой неделе девушку отпустили.