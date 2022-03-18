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Журналистку hromadske в Бердянске задержала фсб рф: с тех пор связи с ней нет

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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18 марта, 19:11
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Виктория Рощина не выходила на связь с 12 марта
О местонахождении журналистки ничего не известно.
О местонахождении журналистки ничего не известно. / Фото: 5 канал, Коллаж: Сегодня

Журналистка hromadske Виктория Рощина, вероятно, находится в плену у российских оккупантов.

Об этом сообщает hromadske.

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Какая ситуация

Как отмечается, журналистка снимала видео и писала статьи из горячи" точек на востоке и юге Украины во время войны.

"12 марта мы не смогли выйти с Викторией на связь. Как нам стало известно от свидетелей, которых мы не можем называть из соображений безопасности, на тот момент журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске. 16 марта мы узнали, что накануне (вероятно, 15 марта) Викторию Рощину задержала фсб рф. Сейчас о ее местонахождении ничего не известно", – указали в hromadske.

/ Фото: hromadske.tv

Кроме этого, в hromadske заявили, что пытались освободить журналистку непубличным способом, но не получилось:

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"Поэтому призываем украинское и международное сообщество присоединиться информационно и действиями к освобождению журналистки hromadske Виктории Рощиной".

Напомним, в Сумах в результате артобстрела российских оккупантов погибла студентка первого курса Сумского педагогического университета группы педагогики и психологии Анастасия Мирошниченко.

Война России в Украине 18 марта:

  • В ряде городов Украины сегодня утром были слышны взрывы.
  • Президент Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. По его словам, РФ пытается привлечь к войне наемников из других стран. ВСУ взяли в плен новых российских оккупантов. Многие из них отказываются возвращаться в РФ, а некоторых там вообще считают уже мертвыми.
  • Российские оккупанты терпят потери в войне против Украины. Их уничтожают как в воздухе, так и на земле. Истребители провели несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно – истребитель и штурмовик врага.
  • Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве.
  • Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил о предварительном согласовании гуманитарных коридоров на территории Сумской области, а также анонсировал доставку гуманитарной помощи в область при поддержке ООН.

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