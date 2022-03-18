Утро в Украине началось со взрывов: что известно (видео)

Еще одно неспокойное начало дня

На месте взрывов видно дым. Фото: коллаж "Сегодня"

В ряде городов нашей страны сегодня, 18 марта, утром были слышны взрывы. Так, около 6:00 в Вознесенске Николаевской области по одному из складов оккупанты нанесли авиаудар.

Как сообщает Суспільне, информации о травмированных и погибших пока нет.

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Кроме того, во Львове около 6:30 также сообщили о звуках взрывов. Видно возгорание на окраине города, информации о разрушениях и травмированных пока нет, сказал советник главы МВД Вадим Денисенко.

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Как сообщает мэр города Андрей Садовый, российские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта.

"Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В постройках нашего АТП-1 повреждены окна", – написал он.

Ситуация на месте уточняется.

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Кроме того, утром враг нанес удары по военной инфраструктуре вблизи Запорожья, сообщил в национальном эфире глава ОГА Александр Старух.

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