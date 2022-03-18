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СЬОГОДНІ Війна Трибунал

Журналістку hromadske у Бердянську затримала фсб рф: відтоді зв'язку з нею немає

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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18 березня, 19:11
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Вікторія Рощина не виходила на зв'язок з 12 березня
Про місцезнаходження журналістки нічого не відомо.
Про місцезнаходження журналістки нічого не відомо. / Фото: 5 канал, Колаж: Сьогодні

Журналістка hromadske Вікторія Рощина, ймовірно, перебуває в полоні в російських окупантів.

Про це повідомляє hromadske.

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Яка ситуація

Як зазначається, журналістка знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України під час війни.

"12 березня ми не змогли вийти з Вікторією на зв'язок. Як нам стало відомо від свідків, яких ми не можемо називати з міркувань безпеки, на той момент журналістка перебувала в тимчасово окупованому Бердянську. 16 березня ми дізналися, що напередодні (ймовірно, 15 березня) Вікторію Рощину затримала фсб рф. Нині про її місцеперебування нічого не відомо", – вказали в hromadske.

/ Фото: hromadske.tv

Крім цього, у hromadske заявили, що намагалися звільнити журналістку в непублічний спосіб, але це не вийшло:

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"Тому закликаємо українську та міжнародну спільноту долучитись інформаційно та діями до звільнення журналістки hromadske Вікторії Рощиної".

Нагадаємо, у Сумах внаслідок артобстрілу російських окупантів загинула студентка першого курсу Сумського педагогічного університету групи педагогіки та психології Анастасія Мірошниченко.

Війна Росії в Україні 18 березня

  • У кількох містах України сьогодні вранці були чутні вибухи.
  • Президент Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. За його словами, РФ намагається залучити до війни найманців з інших країн. ЗСУ взяли в полон нових російських окупантів. Багато хто з них відмовляється повертатися до РФ, а декого там взагалі вважають уже мертвим.
  • Російські окупанти зазнають втрат у війні проти України. Їх знищують як у повітрі, так і на землі. Винищувачі провели кілька повітряних боїв, вразили дві повітряні цілі, попередньо – винищувач і штурмовик ворога.
  • Збройні сили України ліквідували російського окупанта, який у 2014 році керував обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом. Йдеться про Сергія Сухарєва.
  • Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив про попереднє узгодження гуманітарних коридорів на території Сумської області, а також анонсував доставлення гуманітарної допомоги в область за підтримки ООН.

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