Ранок в Україні розпочався з вибухів: що відомо (відео)

У низці міст нашої країни сьогодні, 18 березня, вранці було чути вибухи. Так, близько 6:00 у Вознесенську Миколаївської області по одному зі складів окупанти завдали авіаудару.
Як повідомляє Суспільне, інформації про травмованих та загиблих поки що немає.
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Крім того, у Львові близько 6.30 також повідомили про звуки вибухів. Видно загоряння на околиці міста, інформації про руйнування та травмованих поки що немає, сказав радник голови МВС Вадим Денисенко.
Як повідомляє мер міста Андрій Садовий, російські ракети вдарили територією в районі Львівського аеропорту.
"Поки що в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна", – написав він.
Ситуація на місці уточнюється.
Зранку ворог наніс удари по військовій інфраструктурі поблизу Запоріжжя, повідомив в національному ефірі голова ОДА Олександр Старух.
Війна в Україні
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