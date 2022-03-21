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Военные РФ украли пять кораблей с зерном в Бердянске

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21 марта, 07:35
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Оккупанты РФ продолжают заниматься мародерством на временно захваченных территориях – в этот раз они пошли на кражу украинских судов с продовольствием
Оккупанты украли зерно из порта в Бердянске
Оккупанты украли зерно из порта в Бердянске / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты похитили из морского порта в Бердянске пять кораблей с несколькими десятками тысяч тонн зерна. Некоторые из кораблей были загружены зерном полностью.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух во время телемарафона.

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Жители Бердянска говорят, что россияне отогнали корабли буксирами. Местные власти сейчас пытаются определить их местонахождение. Часть судов была полностью загружена зерном, остальные корабли – частично. Это видно по таможенным документам.

"Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта. Как говорят люди, они были куда-то отогнаны. Сейчас мы посмотрим, корабль же отдает какие-то коды непосредственно в информационную среду, и поймем их местонахождение, там несколько десятков тысяч тонн зерна было загружено", – говорит Старух.

Оккупанты массово грабят украинцев

В Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают террор местного населения и мародерство на временно захваченных территориях. Военные РФ воруют и вывозят бытовую, автомобильную технику, продукты. Есть случаи, когда оккупанты размещали свою технику и личный состав прямо на объектах гражданской инфраструктуры.

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Также СБУ перехватила разговор военного РФ с матерью, которой признался в мародерстве.

"Мы все привязаны к 40 отряду. Они – мародеры. Грабят, телефоны отбирают у местных. Здесь мы тихо-мирно сидим. А им воровать уже нечего, а потому они хотят ехать дальше", – сказал он.

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