Российские военные начали массово грабить украинцев

Российские оккупанты начали массовое мародерство в Украине и в поисках легкой наживы становятся неконтролируемыми.
Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры оккупантов, которые перехватила СБУ.
"Мы все привязаны к 40 отряду. Они – мародеры. Грабят, телефоны отбирают у местных. Здесь мы тихо-мирно сидим. А им воровать уже нечего, а потому они хотят ехать дальше", – рассказывает российский оккупант своей матери.
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СБУ подчеркнула, что российская армия мотивируется возможностью грабежей, а у офицеров нет реальной власти и они вынуждены подчиняться "не российским офицерам и солдатам".
"Поэтому командиры массово инициируют сбор подписей своих подчиненных с отказом двигаться дальше. При этом их не пугает даже страх быть уволенными. Россиянам не удался блицкриг, поэтому они перешли к террору мирного населения. Профессиональные военные теряют власть и ее подхватывают анархисты. Но они заплатят за все. Мы обязательно победим! Слава Украине", — отметили в СБУ.
Война в Украине 20 марта
- Российские оккупанты перебрасывают в Украину очередные террористические группы с целью ликвидации руководства Украины – главы государства Владимира Зеленского, руководителя Офиса президента Андрея Ермака и премьер-министра Дениса Шмыгаля.
- В Луганской области оккупанты разрушили практически всю инфраструктуру. После обстрела российскими войсками целые кварталы непригодны для жизни, люди остались без домов и покидают регион.
- ВСУ сбили боевой вертолет оккупантов за 16 млн долларов. Боец зенитно-ракетного подразделения бригады выстрелил из ПЗРК по вертолету, который в тот момент был в нескольких километрах от предельного расстояния досягаемости. Ракета попала в вертолет, он рухнул на землю. В результате ликвидирован и экипаж "вертушки".
- Россия не смогла взять под контроль воздушное пространство Украины, что затруднило продвижение армии оккупантов.