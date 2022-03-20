ВСУ сбили боевой вертолет оккупантов за 16 млн долларов

Российские войска продолжают терять технику в боях с украинскими военными – в этот раз наши защитники с помощью ПЗРК уничтожили дорогой вертолет РФ

ВСУ уничтожили "Аллигатор" оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские военные 128 отдельной горно-штурмовой бригады уничтожили новейший вертолет оккупантов Ка-52 (Аллигатор) стоимостью более 16 миллионов долларов.

Об этом сообщает 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

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Боец зенитно-ракетного подразделения бригады выстрелил из ПЗРК по вертолету, который в тот момент был в нескольких километров от предельного расстояния досягаемости. Ракета попала в вертолет, он рухнул на землю. В результате ликвидирован и экипаж "вертушки".

"Аллигатор" по военной номенклатуре считается командирской машиной авиации РФ. Это новейшая единица российской боевой авиации, выпускаемая с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие", – объяснили военные.

Не первый сбитый "Аллигатор"

19 марта в Бучанском районе Киевской области ВСУ сбили разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 "Аллигатор".

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"Минус еще один вражеский "Аллигатор"! Вертолет сбит с использованием ПЗРК "Стингер". Вместе к победе!", – говорится в сообщении Минобороны.

В этот же день наши защитники уничтожили такой же боевой вертолет на Запорожском направлении.