РФ не смогла взять под контроль воздушное пространство Украины – британская разведка

Россия не смогла взять под контроль воздушное пространство Украины, что затруднило продвижение армии оккупантов.

Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на отчет военной разведки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/2whpSpRbwX



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/CcIp8qZg3w