РФ не смогла взять под контроль воздушное пространство Украины – британская разведка

В Великобритании отметили эффективность украинской авиации и ПВО

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Россия не смогла взять под контроль воздушное пространство Украины, что затруднило продвижение армии оккупантов.

Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на отчет военной разведки.

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"Россия не смогла получить контроль над воздушным пространством, и в значительной степени полагается на дистанционное вооружение, которое запускают из относительно безопасного российского воздушного пространства для поражения целей на территории Украины", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 March 2022



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?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/CcIp8qZg3w — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) March 19, 2022

Получение контроля над воздухом было одной из основных целей России в первые дни конфликта. Неспособность сделать это значительно замедлила их оперативное продвижение, отметили в британском Минобороны.

Также в разведке считают, что украинская авиация и ПВО эффективно защищают воздушное пространство Украины.

Оккупанты несут потери в воздухе