Использовали подход фашистов – мэр о блокаде Мариуполя оккупантами

Российские военные оставили город без электроснабжения, воды, света – территорию хотят не просто захватить, а уничтожить

Мэр Мариуполя рассказал, что оккупанты сделали с Мариуполем / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты во время бомбардировок и попыток захватить Мариуполь работали по методичке Геббельса. Они оставили местных жителей без воды, тепла, света, газа, а также создали информационный вакуум в городе.

Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью УНИАН.

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"Мы можем точно говорить о том, что оккупанты работали по методичке Геббельса. Они использовали подход фашистов. Это – блокада города и лишение его критической инфраструктуры", - сказал он.

За первую неделю оккупанты разрушили все 15 вводов электроэнергии в городе. Коммунальщики пытались восстанавливать электроэнергию, но на седьмой день войны город окончательно остался без света. Соответственно, и без тепла.

"Оккупанты прекрасно понимали, какие у нас источники водоснабжения. И еще до начала активной фазы войны они перебили нам один источник, который давал 70% объема воды. Перебили электрический насос, который качал воду в Мариуполь", - добавил Бойченко.

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После этого военные РФ перебили второй ввод, который служил резервным источником водоснабжения. Таким образом на девятый день войны люди остались и без воды. После этого отрезали газ.

"На следующем этапе, 21 марта, они уничтожили последний источник связи в городе. Тогда мы остались в полной тишине. В Мариуполе был искусственно создан полный информационный вакуум, в котором никто из жителей не понимает, что происходит", - заявил мэр.

Ситуация в Мариуполе:

Напомним, Мариуполь находится в блокаде. Военные РФ уничтожают каждый район города, поэтому многие остались без жилья.