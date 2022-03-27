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Оккупанты превратили в пепел 150 автобусов для эвакуации из Мариуполя – мэр

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27 марта, 13:47
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Большинство эвакуированных людей выехали из города еще в первые дни войны, сейчас российские военные делают все, чтобы люди не смогли покинуть город
Российские военные препятствуют эвакуации из Мариуполя
Российские военные препятствуют эвакуации из Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

Из Мариуполя, который постоянно обстреливают оккупанты, эвакуировали около 270 тысяч человек. Это половина населения, которое было в городе до начала войны. Однако эвакуировать нужно и людей, которые живут в окрестностях города. Этому всеми способами мешают оккупанты – они уничтожили уже 150 автобусов.

Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью УНИАН.

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"Как только война началась и пока еще работала железная дорога, пока еще работали обычные дороги, выехало около 140 тысяч. Потом еще порядка 100 тысяч выехало. 60 тысяч вывезли организовано через коридор, с помощью волонтеров", - сказал мэр.

Начиная с шестого дня войны власти пытаются запустить эвакуационный маршрут. Но российские оккупанты делают все для того, чтобы в Мариуполе не осталось ни одного автобуса. 150 новых транспортных средств они подорвали и превратили в пепел.

Ситуация в Мариуполе

Напомним, Мариуполь находится в блокаде. Военные РФ уничтожают каждый район города, поэтому многие остались без жилья.

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