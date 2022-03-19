Оккупанты обстреляли пригород Запорожья, погиб спасатель

Российские военные выпустили две ракеты по пригороду областного центра Запорожья, есть жертвы среди мирного населения

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев рассказал о жертвах российского вторжения / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате обстрела пригорода Запорожья погибли девять человек, семнадцать человек ранены и пять травмированы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Он уточнил, что одним из погибших был представитель Государственной службы чрезвычайных ситуаций, ранения получили трое его коллег.

"В настоящее время руководство Запорожской областной военной администрации продолжает уделять внимание эвакуации в безопасные регионы страны жителей оккупированных населенных пунктов Запорожья и доставке гуманитарной помощи", – говорится в сообщении властей.

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