Окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя, загинув рятувальник

Російські військові випустили дві ракети на передмістя обласного центру Запоріжжя, є жертви серед мирного населення

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів про жертви російського вторгнення / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок обстрілу передмістя Запоріжжя загинули дев'ять людей, сімнадцять людей поранено та п'ятьох травмовано. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Він уточнив, що одним із загиблих був представник Державної служби надзвичайних ситуацій, поранення отримали троє його колег.

"Наразі керівництво Запорізької обласної військової адміністрації продовжує приділяти увагу евакуації до безпечних регіонів країни мешканців окупованих населених пунктів Запоріжжя та доставленню гуманітарної допомоги", – йдеться у повідомленні влади.

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