В Запорожье оккупанты разрушили очистные сооружения: сточные воды попадают в Днепр

Починить очистные сооружения пока не могут из-за того, что нет доступа к объекту

Разрушено здание канализационной насосной станции №1 / Коллаж "Сегодня"

Оккупанты разрушили канализационные очистные сооружения в Запорожье. Теперь сточные воды попадают в Днепр. Очистные сооружения починят, как только появится доступ к объекту.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Реклама

"Разрушено здание канализационной насосной станции № 1, подающей сточные воды г. Васильевка на очистные сооружения канализации. Даже при восстановлении питания функционирование очистных сооружений невозможно. Сейчас требуется капитальное восстановление сооружения и оборудование канализационной насосной станции № 1. Обратные воды из города сейчас попадают в Днепр без какой-либо очистки", - говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 14 марта