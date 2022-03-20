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Оккупанты бросили гранату в жителей Тростянца, есть погибшие

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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20 марта, 13:43
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В настоящее время правоохранители проводят расследование по подрыву мирных жителей города
Российские военные продолжают обстреливать украинцев
Российские военные продолжают обстреливать украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты бросили гранату в мирных жителей города Тростянец Сумской области. В результате погибли двое мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной прокуратуры.

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"18 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, запрещенные международным правом, на одной из улиц г. Тростянец бросили гранату в людей. В результате взрыва погибли двое мужчин" , – говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Ахтырской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Война в Украине

  • Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. По его словам, РФ пытается привлечь к войне наемников из других стран. ВСУ взяли в плен новых российских оккупантов. Многие из них отказываются возвращаться в РФ, а некоторых там вообще считают уже мертвыми.
  • Российские оккупанты несут потери в войне против Украины. Их уничтожают как в воздухе, так и на земле. Истребители провели в небе несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно – это истребитель и штурмовик врага.
  • Вооруженные Силы Украины ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве.
  • Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил о предварительном согласовании гуманитарных коридоров на территории Сумской области, а также анонсировал доставку гуманитарной помощи в область при поддержке ООН.

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