Тростянец остается в оккупации русских фашистов — Живицкий

Город Тростянец в Сумской области остается под контролем российских оккупантов. Враг стреляет из населенного пункта в разные направления.
Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
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"Тростянец остается в оккупации российских фашистов. Их штаб на железнодорожном вокзале станции Смородино. Там они выставили технику и стреляют из нее по населенным пунктам. Российские орки — изверги. Мы не простим эту войну никогда! Им не место в цивилизованном мире", — написал в Telegram Живицкий.
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