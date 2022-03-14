В Киевской области погиб депутат Броварской ОТГ

В Киевской области погиб депутат Броварской объединенной территориальной общины.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.
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"Сегодня погиб один из депутатов Броварской тергромады", — сообщил Кулеба.
Глава Киевской облгосадминистрации не назвал имени убитого депутата. Он выразил соболезнования его семье.
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