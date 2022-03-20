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Окупанти кинули гранату у жителів Тростянця, є загиблі

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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20 березня, 13:43
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Наразі правоохоронці проводять розслідування щодо підриву мирних мешканців міста
Російські військові продовжують обстрілювати українців
Російські військові продовжують обстрілювати українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти кинули гранату в мирних жителів міста Тростянець Сумської області. В результаті загинуло двоє чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної прокуратури.

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"18 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, на одній із вулиць м. Тростянець кинули гранату в людей. Унаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків", – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

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  • Російські окупанти зазнають втрат у війні проти України. Їх знищують як у повітрі, так і на землі. Винищувачі провели в небі кілька повітряних боїв, вразили дві повітряні цілі, попередньо – винищувач і штурмовик ворога.
  • Збройні Сили України ліквідували російського окупанта, який у 2014 році керував обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом Йдеться про Сергія Сухарєва.
  • Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив про попереднє узгодження гуманітарних коридорів на території Сумської області, а також анонсував доставку гуманітарної допомоги до області за підтримки ООН.

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