В Кременной оккупанты обстреляли в упор дом престарелых: погибли более 50 человек

Войска РФ из танка обстреляли дом престарелых в Кременной.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.
"56 погибших в Кременной. Расстреляли в упор из танка. Цинично и намеренно. Просто подогнали танк, поставили напротив дома и начали стрелять. Те, кто доживал свой возраст в доме – 56 человек – погибли на месте. Выживших, а это 15 людей, оккупанты похитили и вывезли на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический интернат", – говорится в сообщении.
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По словам Гайдая, добраться до места трагедии до сих пор невозможно.
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