Как военные чиновники РФ обкрадывают свое пушечное мясо

Российские оккупанты жалуются, что их неизвестно зачем отправили воевать в Украину и к тому же, еще и бесплатно. Новый перехват разговора оккупантов опубликовала в Telegram-канале Служба безопасности Украины.
"Сами ждем, говорят, что вот деньги должны прийти. Ждем, 11 числа зарплата будет, должно прийти сразу за март и 20-го числа должна прийти за апрель. Но в нее, если честно, не верят. Потому что у нас уже прокуратура в Буденовске работает за эти деньги, потому, что деньги реально не выплачивают людям", – рассказал он супруге о ситуации с зарплатой.
Жена солдата спрашивает, мол, как такое возможно, на что он отвечает, что они там просто дебилы.
"Хотя бы за 1 месяц выплатили, у людей была бы мотивация. За кого боремся? Ни за кого! Находимся хрен знает где", – пожаловался он.
Другие перехваты телефонных разговоров
- Мобилизованный с "ДНР" вместе с подразделением и его руководством в конце мая намерены уйти с позиций. Оказалось, что их бросили на передовую, но не предоставили соответствующего снаряжения.
- Российский оккупант признался матери, что расстрелял украинского военнопленного в спину за то, что тот попросил разрешения сходить в туалет.
- Женщины оккупантов с ужасом ожидают возвращения мужей домой, потому что зверства, которые те творят в Украине, изменили их психику.
- Российские оккупанты обдумывают план, как бы не воевать в Украине. Жены захватчиков предлагают "упасть с танка", чтобы потом из госпиталя отправили домой. Кроме того, солдаты отказываются выполнять задания командиров и убивать мирных жителей.
- Жители России призывают своих солдат пытать и убивать украинских детей. Так, россиянку возмутило, что дети-беженцы отказались рисовать символику к празднованию Дня победы. Поэтому она предложила наказать их бесчеловечными пытками.
- Военные РФ раскрыли причину отвода своих войск. Как оказалось, они ожидают и боятся ВСУ, которые начали переходить в контрнаступление и освобождать населенные пункты.
- Стало известно, что среди российских оккупантов растет недовольство высшим командованием РФ и назревают бунты. Многие солдаты на грани безумия от того, что каждый день им приходится отправлять в РФ колонны грузовиков с трупами.
- Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российского солдата. Оккупант рассказал, что его товарищей просто используют как приманку для Вооруженных сил Украины. Одну группу бросают, чтобы ее разбили, другой удается пройти.