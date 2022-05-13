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Жены оккупантов начали бояться их после зверств в Украине – перехват

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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13 мая, 13:54
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Пьяный захватчик рассказал своей любимой, как издевается над мирными людьми и убивает их
Оккупанты устраивают зверства в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Оккупанты устраивают зверства в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают устраивать зверства на войне в Украине. Поэтому их начали бояться собственные жены. Солдаты РФ уверены, что вернутся домой живыми, но при этом называют себя "еб*нутыми".

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор, перехваченный СБУ.

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Женщины оккупантов с ужасом ожидают возвращения мужчин домой, потому что зверства, которые они совершают в Украине, изменили психику солдат.

В опубликованном разговоре можно услышать, как пьяный оккупант, который сейчас стоит на Херсонщине, рассказывает жене о зверствах над гражданскими. И этим очень ее пугает.

"Я могу взять человека и в голову "бам"… С пулемета сто человек прошить, да. Голову оторвать! Ты что в это не веришь? Настя, я долбо*бом стал, я вообще еб*нутый стал", – говорит оккупант.

Женщина обеспокоена, как они будут жить вместе, но захватчик не очень переживает:

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"Когда были гражданские, я гражданских в окопы кидал. Всем по голове стрелял... Настя, ты на меня не смотри, то, что я у тебя такой "добрый". Я у тебя, какой есть, я приеду таким, какой я есть", – сказал российский солдат.

"Очень надеемся, что он станет удобрением для нашей земли. А если нет, то его контакты, личные данные и признание уже имеет СБУ! И он ответит за свои преступления на суде!" – подчеркнули в ведомстве.

Перехват СБУ: мать дала установку сыну-оккупанту продолжать убивать мирных граждан Украины

Граждане России, родные которых воюют в Украине, отказываются верить даже своим сыновьям, что их отправили убивать мирных граждан, не представляющих никому никакой угрозы. Это следует из очередного перехвата телефонного разговора между оккупантом и его матерью, опубликованного СБУ.

Разговор слепого с глухим

"Сынок, не теряй боевого духа. Ты бы только видел, что они там творят. Знаешь, вы делаете великое дело. Вот это запомни и всем передай", сказала в разговоре мать одного из российских захватчиков.

"Что мы делаем – убиваем гражданских и детей", попытался парировать мужчина.

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На это его мать отвечает: "Нет, вы не убиваете гражданских и детей".

"Поверь мне..."

"Вы фашистов убиваете. Поверь мне тоже. Все, прекрати, не надо об этом", дала установку на борьбу с мирными украинцами российская мать.

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