Мобилизированные в "ДНР" планируют массовый побег – перехват

Военные в "ДНР" собрались к концу мая покинуть фронт, их не волнует даже то, что они будут признаны дезертирами

Мобилизованные в "ДНР" планируют оставить фронт / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

"Мобилизованный" так называемой "ДНР" вместе с подразделением и его руководством в конце мая намерены уйти с позиций. Оказалось, что их бросили на передовую, но не предоставили соответствующего снаряжения.

Новый перехват разговора оккупантов, сплошь пересыпанного матами, опубликовало в Telegram-канале Главное управление разведки Украины.

Реклама

"У нас есть винтовки Мосина, это снайперские винтовки, 43-го года. На них россияне смотрят, зачем вам это? Это музейный экспонат. Нас называют "святые". Мы спрашиваем "почему"? Они говорят, вы ходите без снаряжения, без каски. Чеченцы называют мясом", – рассказал мужчина.

Также он сообщил, что на фронт их привезли неофициально, как "груз 200" и они нигде не числятся.

"Мы пересекли границу как "груз 200". Нас здесь даже нет. Поэтому если скажут, что дезертир, иди ты на х… Меня здесь нет. Докажи обратное. Мы же, типа, добровольцы. А на самом деле добровольно принудительно", – поделился он информацией.

По словам "ДНРовца", из-под Харькова недавно привезли около четырехсот таких же "воинов".

Другие перехваты телефонных разговоров