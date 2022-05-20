Як воєнні чиновники РФ обкрадають своє гарматне м'ясо

Російські окупанти скаржаться, що їх невідомо навіщо відправили воювати в Україну і ще й безкоштовно. Нове перехоплення розмови окупантів опублікувала в Telegram-каналі Служба безпеки України.
"Самі чекаємо, кажуть, що ось гроші повинні прийти. Чекаємо, 11 числа зарплата буде, має прийти одразу за березень і 20-го числа має прийти за квітень. Але в неї якщо честно не вірять. Тому, що у нас уже прокуратура в Буденовську працює за ці гроші, бо гроші реально не виплачують людям", – розповів він дружині про ситуацію із зарплатою.
Дружина солдата запитує, мовляв, як таке можливо, на що він відповідає, що вони там просто дебіли.
"Хоча б за 1 місяць виплатили, у людей була б мотивація. За кого боремося? Ні за кого! Перебуваємо хрін знає де", – поскаржився він.
Інші перехоплення телефонних розмов
- Мобілізований з "ДНР" разом із підрозділом та його керівництвом наприкінці травня мають намір піти з позицій Виявилося, що їх кинули на передову, але не надали відповідного спорядження.
- Російський окупант зізнався матері, що розстріляв українського військовополоненого у спину за те, що той попросив дозволу сходити до туалету.
- Жінки окупантів з жахом чекають повернення чоловіків додому, бо звірства, які творять в Україні, змінили їх психіку.
- Російські окупанти обмірковують план, як би не воювати в Україні. Дружини загарбників пропонують "впасти з танка", щоб потім зі шпиталю відправили додому. Крім того, солдати відмовляються виконувати завдання командирів та вбивати мирних жителів.
- Жителі Росії закликають своїх солдатів катувати та вбивати українських дітей. Так, росіянку обурило, що діти-біженці відмовилися малювати символіку до святкування Дня перемоги. Тому вона запропонувала покарати їх нелюдськими тортурами.
- Військові РФ розкрили причину відведення своїх військ. Як виявилося, вони очікують і бояться ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти.
- Стало відомо, що серед російських окупантів зростає невдоволення найвищим командуванням РФ і назрівають бунти. Багато солдатів на межі божевілля від того, що кожен день їм доводиться відправляти до РФ колони вантажівок із трупами.
- Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російського солдата. Окупант розповів, що його товаришів просто використовують як приманку для Збройних сил України. Одну групу кидають, щоб її розбили, іншій вдається пройти.