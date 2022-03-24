Виїхати з міста неможливо: у Славутичі окупанти обстріляли блокпост

Мер міста Юрій Фомічов попросив місцеве населення ховатися в укриття, якщо вони почують сирену

Чиновник закликав городян не нехтувати сигналами тривоги, оскільки ворог поряд. Колаж "Сьогодні"

У середу, 23 березня, російські військові обстріляли блокпост у Славутичі на Київщині.

Про це повідомляє мер міста Юрій Фомічов.

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"Було обстріляно наш блокпост. Висунення противника в наш бік не відбулося, але ми розуміємо, що він поруч", – сказав мер.

Він закликав городян не нехтувати сигналами тривоги та ховатися в укриття. Також він також додав, що жодних зелених коридорів із міста немає і виїзд зі Славутича буде неможливим. Крім того, зберігається важка ситуація із підвезенням продуктів та гуманітарної допомоги, оскільки місто заблоковане.

Мер міста також попросив місцеве населення ховатися в укриття, якщо вони почують сирену. Це може врятувати їхнє життя.

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Нагадаємо, лінія, що живить Чорнобильську АЕС та Славутич , вкотре пошкоджена окупантами

Під Києвом перебуває близько 12 тисяч окупантів

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у напрямку Києва Сьогодні зафіксовано близько 10-12 тисяч російських окупантів. З них 4 тисячі знаходяться відрізаними та 3 тисячі – в оточенні.

"Навколо Києва зараз 12-10 тисяч російських військових, може навіть менше. З 12 тисяч майже 3 тисячі оточені, ще 4 тисячі відрізані і перебувають у дуже неприємному місці, звідки ні вправо, ні вліво. Мені дуже цікаво як військовій людині, як вони намагатимуться там захопити Київ", – сказав радник голови Офісу президента.

Крім того, Арестович розповів, що у напрямку Буча-Гостомель-Ірпінь є півоточення російських військ, але ЗСУ криє вогнем їхні єдині колони постачання.

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Війна в Україні 23 березня