Виїхати з міста неможливо: у Славутичі окупанти обстріляли блокпост

У середу, 23 березня, російські військові обстріляли блокпост у Славутичі на Київщині.
Про це повідомляє мер міста Юрій Фомічов.
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"Було обстріляно наш блокпост. Висунення противника в наш бік не відбулося, але ми розуміємо, що він поруч", – сказав мер.
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Він закликав городян не нехтувати сигналами тривоги та ховатися в укриття. Також він також додав, що жодних зелених коридорів із міста немає і виїзд зі Славутича буде неможливим. Крім того, зберігається важка ситуація із підвезенням продуктів та гуманітарної допомоги, оскільки місто заблоковане.
Мер міста також попросив місцеве населення ховатися в укриття, якщо вони почують сирену. Це може врятувати їхнє життя.
Нагадаємо, лінія, що живить Чорнобильську АЕС та Славутич , вкотре пошкоджена окупантами
Під Києвом перебуває близько 12 тисяч окупантів
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у напрямку Києва Сьогодні зафіксовано близько 10-12 тисяч російських окупантів. З них 4 тисячі знаходяться відрізаними та 3 тисячі – в оточенні.
"Навколо Києва зараз 12-10 тисяч російських військових, може навіть менше. З 12 тисяч майже 3 тисячі оточені, ще 4 тисячі відрізані і перебувають у дуже неприємному місці, звідки ні вправо, ні вліво. Мені дуже цікаво як військовій людині, як вони намагатимуться там захопити Київ", – сказав радник голови Офісу президента.
Крім того, Арестович розповів, що у напрямку Буча-Гостомель-Ірпінь є півоточення російських військ, але ЗСУ криє вогнем їхні єдині колони постачання.
Війна в Україні 23 березня
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- У Луганській області Збройні сили України знищили боєкомплект росіян . Там були боєприпаси до стрілецької зброї та артилерійські снаряди.
- У Рубіжному Луганській області російські окупанти обстріляли житлову багатоповерхівку , загинули троє людей, у тому числі двоє дітей
- Російські окупанти зазнають втрат серед керівництва. ЗСУ знищили командира бригади морської піхоти РФ , який хотів штурмувати Одесу
- За даними української розвідки, Росія через брак резервів відправлятиме на війну проти України боржників за кредитами, аліментників, і навіть осіб, які мають проблеми із законом.
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