Выехать из города невозможно: в Славутиче оккупанты обстреляли блокпост

Мэр города Юрий Фомичев попросил местное население прятаться в укрытия, если они услышат сирену

Чиновник призвал горожан не пренебрегать сигналами тревоги, поскольку враг рядом. Коллаж "Сегодня"

В среду, 23 марта, российские военные обстреляли блокпост в Славутиче Киевской области.

Об этом сообщает мэр города Юрий Фомичев.

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"Был обстрелян наш блокпост. Выдвижение противника в нашу сторону не произошло, но мы понимаем, что он рядом", - сказал мэр.

Он призвал горожан не пренебрегать сигналами тревоги и прятаться в укрытие. Также он также добавил, что никаких зеленых коридоров из города нет и выезд из Славутича будет невозможен. Кроме того, сохраняется тяжелая ситуация с подвозом продуктов и гуманитарной помощи, поскольку город заблокирован.

Мэр города также попросил местное население прятаться в укрытия, если они услышат сирену. Это может спасти их жизни.

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Напомним, линия, питающая Чернобыльскую АЭС и Славутич, в очередной раз повреждена оккупантами.

Под Киевом находится около 12 тысяч оккупантов

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в направлении Киева сейчас зафиксировано около 10-12 тысяч российских оккупантов. Из них 4 тысячи находятся отрезанными и 3 тысячи – в окружении.

"Вокруг Киева сейчас 12-10 тысяч российских военных, может даже меньше. Из 12 тысяч почти 3 тысячи окружены, еще 4 тысячи отрезаны и находятся в очень неприятном месте, откуда ни вправо, ни влево. Мне очень интересно как военному человеку, как они будут там пытаться захватить Киев", – сказал советник главы Офиса президента.

Кроме того, Арестович рассказал, что в направлении Буча-Гостомель-Ирпень есть полуокружения российских войск, но ВСУ кроет огнем их единые колонны снабжения.

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Война в Украине 23 марта