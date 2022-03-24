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Под Киевом находится около 12 тысяч оккупантов – Арестович

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24 марта, 02:03
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По его словам, из них 4 тысячи отрезаны и находятся в очень неприятном месте
Алексей Арестович рассказал, сколько оккупантов в Киевской области. Фото: коллаж "Сегодня"
Алексей Арестович рассказал, сколько оккупантов в Киевской области. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в направлении Киева сейчас зафиксировано около 10-12 тысяч российских оккупантов. Из них 4 тысячи находятся отрезанными и 3 тысячи – в окружении.

Об этом Арестович сообщил в эфире Фейгин Live.

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"Вокруг Киева сейчас 12-10 тысяч российских военных, может даже меньше. Из 12 тысяч почти 3 тысячи окружены, еще 4 тысячи отрезаны и находятся в очень неприятном месте, откуда ни вправо, ни влево. Мне очень интересно как военному человеку, как они будут там пытаться захватить Киев", – сказал советник главы Офиса президента.

Кроме того, Арестович рассказал, что в направлении Буча-Гостомель-Ирпень есть полуокружения российских войск, но ВСУ кроет огнем их единые колонны снабжения.

Арестович рассказал, когда Украина может отпраздновать победу над РФ

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина может отпраздновать победу над российскими оккупантами уже в конце апреля или в начале мая. Об этом он сообщил в эфире украинского информационного телемарафона.

"Конец апреля – начало мая. Я думаю, что это будет такая промежуточная победа, когда мы поймем, что мы их бьем, и они ломаются", – сказал Арестович.

Он добавил: возможно, боевые действия не прекратятся, но при этом всем будет понятно, что это конец их военным потугам.

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Когда закончится война с Россией – план военной победы от Геращенко

Есть только один путь для полной победы в войне с Россией – об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью на телеканале "Украина 24".

"Запад, очевидно, не будет вступать в вооруженное противостояние с Россией. Это очевидно, они к этому не готовы и не хотят. Дай Бог, чтобы они нам поставляли системы ПВО получше, чем переносные "Стингеры". Второй вопрос: нам необходимо перемолоть 2/3 российской военной машины. На сегодняшний день, по мнению экспертов, мы перемололи ее на 30%. Чтобы полностью она стала небоеспособной, нужно минимум 2/3. Из-за этого погибнет огромное количество наших героев и мирных жителей. Но другого пути нет", — сказал он.

Геращенко также заверил, что у агрессора не получится захватить Киев.

"Мы остановили наступление под Киевом. На сегодняшний момент они там топчутся, их постоянно уничтожают, выжигают, продвинуться дальше они не могут. Для того чтобы окружить Киев, необходимо перерезать трассу Киев – Одесса, перерезать трассу Киев – Черкассы и выйти к Днепру со всех сторон. У них сил на это нет и не будет", — сказал он.

По словам Геращенко, российские войска не смогут достигнуть и других основных целей.

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"Путин хочет одержать военную победу, сейчас у него этой победы нет. Для него одна из главных целей — это Мариуполь, который не сдастся. И второе — попытка российских фашистов окружить нашу группировку на Донбассе. Они питают надежды, но этого не будет, потому что у нас есть силы, чтобы этого не допустить", — сказал он.

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