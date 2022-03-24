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Під Києвом перебуває близько 12 тисяч окупантів – Арестович

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24 березня, 02:03
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За його словами, з них 4 тисячі відрізані і знаходяться у дуже неприємному місці
Олексій Арестович розповів, скільки окупантів у Київській області. Фото: колаж "Сьогодні"
Олексій Арестович розповів, скільки окупантів у Київській області. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у напрямку Києва зараз зафіксовано близько 10-12 тисяч російських окупантів. З них 4 тисячі знаходяться відрізаними та 3 тисячі – в оточенні.

Про це Арестович повідомив в ефірі Фейгін Live.

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"Навколо Києва зараз 12-10 тисяч окупантів, може навіть менше. З 12 тисяч майже 3 тисячі оточені, ще 4 тисячі відсічені та перебувають у дуже неприємному місці, звідки ні вправо, ні вліво. Мені дуже цікаво як військовій людині, як вони там намагатимуться захопити Київ", – сказав радник голови Офісу президента.

Крім того, Арестович розповів, що у напрямку Буча-Гостомель-Ірпінь є напівоточення російських військ, але ЗСУ криє вогнем їх єдині колони постачання.

Арестович розповів, коли Україна може відсвяткувати перемогу над РФ

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Україна може відсвяткувати перемогу над російськими окупантами вже наприкінці квітня чи на початку травня. Про це він повідомив в ефірі українського інформаційного телемарафону.

"Кінець квітня – початок травня. Я думаю, що це буде така проміжна перемога, коли ми зрозуміємо, що ми їх б'ємо, і вони ламаються", – сказав Арестович.

Він додав: можливо, бойові дії не припиняться, але всім буде зрозуміло, що це кінець їхнім військовим потугам.

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Коли закінчиться війна з Росією – план воєнної перемоги від Геращенка

Є лише один шлях для повної перемоги у війні з Росією – про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в інтерв'ю на телеканалі "Україна 24".

"Захід, очевидно, не вступатиме в збройне протистояння з Росією. Це очевидно, вони до цього не готові і не хочуть. Дай Боже, щоб вони нам постачали системи ППО кращі, ніж переносні "Стінгери". Друге питання: нам необхідно перемолоти 2/3 російської військової машини. На сьогодні, на думку експертів, ми перемололи її на 30%. Щоб повністю вона стала небоєздатною, потрібно мінімум 2/3. Через це загине величезна кількість наших героїв та мирних жителів. Але іншого шляху немає", — сказав він.

Геращенко також запевнив, що в агресора не вдасться захопити Київ.

"Ми зупинили наступ під Києвом. На сьогодні вони там тупцюють, їх постійно знищують, випалюють, просунутися далі вони не можуть. Для того щоб оточити Київ, необхідно перерізати трасу Київ – Одеса, перерізати трасу Київ – Черкаси і вийти до Дніпра з усіх сторін. У них сил на це немає і не буде", — сказав він.

За словами Геращенка, російські війська не зможуть досягти й інших основних цілей.

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"Путін хоче здобути військову перемогу, зараз у нього цієї перемоги немає. Для нього одна з головних цілей — це Маріуполь, який не здасться. І друге — спроба російських фашистів оточити наше угруповання на Донбасі. Вони мають надію, але цього не буде, тому що ми маємо сили, щоб цього не допустити", — сказав він.

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