Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение

ВСУ уничтожили арсенал захватчиков в Луганской области (видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 марта, 10:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинские военные продолжают уничтожать технику оккупантов, россияне снова понесли потери
Россияне потеряли технику
Россияне потеряли технику / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области Вооруженные силы Украины уничтожили боекомплект россиян. Там были боеприпасы к стрелковому оружию и артиллерийским снарядам.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Реклама

"На этом видео невероятно хорошо пылает, детонирует и разлетается на десятки метров боекомплект россиян в Луганской области. Здесь и боеприпасы к стрелковому оружию, здесь и артиллерийские снаряды и многое другое. Больше всего греет душу то, что эта красота уже происходит в течение двух часов, а это значит, там еще гореть и гореть" , – говорится в сообщении.

Потери РФ на фронте

В течение суток существенных изменений в состоянии и характере действий противника не обнаружено. ВСУ ведут оборонительную операцию и кое-где атакуют. К утру потери личного состава врага составляют примерно 15 300 человек. Об этом заявил во время традиционного обращения советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он рассказал о потерях врага по состоянию на утро 22 марта:

Реклама
  • танков – 509 единиц;
  • БМП – 1556 единиц;
  • артиллерийских систем – 252 единицы;
  • реактивных систем залпового огня – 80 единиц;
  • ПВО – 45 единиц;
  • самолетов – 99;
  • вертолетов – 123;
  • автомобильной техники – более 1000 единиц;
  • кораблей-катеров – 3;
  • цистерн с горюче-смазочными материалами – более 70;
  • беспилотников – 35;
  • специальной техники – 15 единиц.

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Бежали под обстрелами. Воспитатель, спасшая 30 детей в Чернигове, рассказала "Сегодня" подробности Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Слон на успокоительном, пеликаны от страха раздавили яйца: как выживает Киевский зоопарк во время войны Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Гуманитарные коридоры в Луганской области – где пройдет эвакуация 19 марта Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Боевые действия
Подробнее
Все подробности
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Технологии
За рубежом
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
27 день вторжения
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
15300
2
Самолеты Самолеты
99
3
Вертолеты Вертолеты
123
4
Танки Танки
509
5
ББМ ББМ
1556
6
Артиллерия Артиллерия
252
7
Средства ПВО Средства ПВО
45
8
РСЗО РСЗО
80
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
70
10
БПЛА БПЛА
35
11
Катера Катера
3
12
Транспорт Транспорт
1000
Подробнее
Эвакуация
Куда УЗ отправляет поезда?
Новое расписание
Наши ангелы-хранители

Майор Чобан Степан – военный летчик-истребитель 1-го класса. На Су-27 поднялся в небо над Кропивницким и вступил в воздушное сражение с российскими захватчиками, отвлекая на себя вражескую авиацию. Это позволило подняться в воздух остальным украинским самолетам, вывести их из-под удара и перебазировать на резервный аэродром. Враг атаковал самолет майора ракетой - Чобан погиб. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Истории подвигов
Майор Михальчук Игорь командир подразделения танкового батальона. В бою с преобладающими силами противника проявил воинскую смекалку и храбрость, уничтожив многочисленные бронемашины врага. За личное мужество награжден званием Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
#пишаюсяЗСУ
Война глазами детей
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Власюк Анна, 17 лет. Житомир
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Пивень Надежда, 13 лет. Днепр
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Лещенко Иван, 6 лет. Киев
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Мирошниченко Вика, 9 лет. Драбов
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
Соломаха Марк, 7 лет. Борисполь
1 /2
#дякуюЗСУ
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять